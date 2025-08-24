Bruno Fernandes, penaltıda topu Thames Nehri'ne gönderdi. 🚀pic.twitter.com/nX3QtQsEPY



İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Manchester United, Fulham ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Craven Cottage'de oynanan maç 1-1 sona erdi.Manchester United forması giyen Altay Bayındır, Fulham ile oynanan maça ilk 11'de başladı. Milli file bekçisi, ilk yarıda dikkat çeken işlere imza attı.İlk yarıda iki önemli kurtarışa imza atan Altay Bayındır, bir pozisyonda ise pasıyla Cunha'yı gol pozisyonuna soktu.Altay, Fulham karşısındaki ilk yarıda Manchester United adına tek önemli gol fırsatını yaratan oyuncu oldu. Milli file bekçisi, bu sezon Premier Lig'de büyük bir gol fırsatı yaratan ilk kaleci oldu.Manchester United, Fulham karşısında Bruno Fernandes ile 39. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Portekizli futbolcu, penaltıda topu dışarıya gönderdi.Fulham ile Manchester United arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.Manchester United, Leny Yoro'nun 58. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.Fulham'da Emile Smith Rowe, 71. dakikada oyuna dahil oldu. Rowe, 73. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 tamamlandı.Manchester United'da maça ilk 11'de başlayan Altay Bayındır, 90 dakika sahada kaldı.Bu sonucun ardından Manchester United, ligde bu sezon ilk puanını aldı. Fulham ise 2 puana yükseldi.Ligin bir sonraki haftasında Manchester United, sahasında Burnley'i konuk edecek. Fulham ise Chelsea deplasmanına gidecek.