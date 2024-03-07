Jim Ratcliffe'nin futbol direktörü olmasıyla birlikte Manchester United yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.



GENÇ YILDIZA 120 MİLYON EURO



Fabrizio Romano'nun haberine göre Manchester United, Benfica ile gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Joao Neves'i kadrosuna katmak için habrekete geçti.



Haberin detaylarında Benfica sözleşmesinde 120 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan 19 yaşındaki genç yıldız için sadece serbest kalma maddesinin ödenmesini istiyor.



Ayrıca Manchester United'ın yanı sıra Manchester City'nin de Portekizli yıldız için maçlara gözlemci gönderdiği söylendi.



41 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Benfica formasıyla 41 resmi maça çıkan Joao Neves bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.





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