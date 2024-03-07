Manchester United'dan genç yıldıza 120 milyon euro

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Manchester United gözünü Joao Neves'e çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester United'dan genç yıldıza 120 milyon euro
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07 Mart 2024 17:57
Son güncelleme 07 Mart 2024 17:58
Jim Ratcliffe'nin futbol direktörü olmasıyla birlikte Manchester United yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

GENÇ YILDIZA 120 MİLYON EURO

Fabrizio Romano'nun haberine göre Manchester United, Benfica ile gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Joao Neves'i kadrosuna katmak için habrekete geçti.

Haberin detaylarında Benfica sözleşmesinde 120 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan 19 yaşındaki genç yıldız için sadece serbest kalma maddesinin ödenmesini istiyor.

Ayrıca Manchester United'ın yanı sıra Manchester City'nin de Portekizli yıldız için maçlara gözlemci gönderdiği söylendi.

41 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Benfica formasıyla 41 resmi maça çıkan Joao Neves bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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