Manchester United'da tarihi skandallar!

Manchester United'ın Carrington tesislerinde 50 milyon sterlinlik (yaklaşık 67 milyon dolar) yenileme çalışmalarıyla A takım için son derece modern bir yapı ortaya kondu.

Ana binadaki bu iyileştirmeler arasında daha akıcı bir alan tasarımı, ileri teknoloji donanımları ve bir berber dükkanı yer alıyor. Ancak kulüpte A takıma adım atmak üzere olan gençler için tablo daha karmaşık.

GENÇLERİN A TAKIMA YAKINLIĞI AZALDI

2024 yazında başlatılan yenileme çalışmaları sonrası, U21 ve U18 takımlarının yeni komplekste yeri olmadı. Bu yaş grubu oyuncuları, geçici olarak oyuncu otoparkında kurulan kabinlere taşındı. Önceden A takıma yakın bir soyunma odası, tedavi odası ve ortak sosyal alanlara sahip olan bu ekipler, artık bu olanaklardan uzak.

Yeni yapının tasarımında, gençlerin A takım alanına ulaşmak için çaba göstermeleri gerektiği düşüncesiyle bu ayrım bilinçli olarak yapıldı. Ruben Amorim'in antrenman kadrosuna dahil edilen az sayıda genç oyuncu için ise sadece 10 kişilik iki ayrı soyunma odası planlandı.

Aynı zamanda, Old Trafford'dan taşınan futbol dışı personel için açılan ofis alanları da, genç takımlar için yer kalmamasına neden oldu. Bu durum, U21 ve U18 oyuncularının geçici olarak akademi binasında, daha küçük ve yaşça daha küçük gruplar için tasarlanmış soyunma odalarını kullanmasına yol açtı. Oyuncular, kişisel eşyalarını her gün evlerine götürmek zorunda kaldı.

Tüm bu aksaklıklara rağmen, Travis Binnion yönetimindeki U21 ve Darren Fletcher'ın çalıştırdığı U18 takımları şu anda liglerinde zirvede bulunuyor.

Kulüp, bu ekipleri geçici olarak kadın takımının geçen sezon kullandığı iki katlı modüler binaya taşımaya karar verdi. Kadın takımı 2023 Ekim'inde bu binayı 10 milyon sterlinlik yatırımla kullanmaya başlamış, ancak A takım inşaatı sürecinde kendi alanlarını erkek takıma bırakmıştı. Söz konusu bina soyunma odaları, ofisler ve brifing odaları içeriyor.

Ancak bu yapının geçici olduğu ve ilk başta padel kortu yapılması için kullanılmasının planlandığı belirtiliyor. Kulüp, uzun vadeli çözüm için yeni bir akademi tesisi inşa etmeyi planlıyor. Bu yapı, A takım binasına benzer kalitede ve tarzda olacak. Yeni akademi direktörü Stephen Torpey'in göreve başlamasıyla birlikte bu proje yeni ivme kazandı.

Torpey ve futbol direktörü Jason Wilcox, projenin bütçesini ve detaylarını oluşturacak. Ratcliffe'in Carrington'a yatırdığı 50 milyon sterline rağmen, böyle büyük çaplı bir proje için mali kaynakların sınırlı olduğu ifade ediliyor.

TUVALETLER TEMİZLENMİYOR, ÇÖPLER TOPLANMIYOR

Ratcliffe'in kulübü yeniden kârlı hale getirme planı çerçevesinde uyguladığı maliyet kesintileri, bazı olumsuz sonuçlar da doğurdu. Tuvaletlerin temizlenmemesi, çöp kutularının boşaltılmaması, saha çevresindeki yıpranmalar ve personel eksikliği gibi şikayetler kulüp içinde yankı buldu.

FORMA, AYAKKABI VE TEKMELİK EKSİKLİĞİ

Tüm kulüp çalışanları — Amorim ve oyuncular hariç — artık formalarını kendileri yıkamak zorunda. Bu eksiklikler, geçtiğimiz ay Everton ile oynanan bir U13 maçında United'ın kendi forma, şort ve çorabı olmadığı için Everton logolu kıyafet giymek zorunda kalmasıyla dikkat çekti. Kadın takımının da Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Norveç'te ayakkabı ve tekmelik sıkıntısı yaşadığı bildirildi.

Salford'daki Cliff ve Littleton Road gibi ikonik akademi tesislerinde de yatırım eksikliği göze çarpıyor. Kulüp bu alanları daha çok alt yaş gruplarına tahsis etmiş durumda. Ancak, bu alanlara yönelik son yatırım, yalnızca 2024'te Salford City'nin ödediği kiralardan ibaret.

WAYNE ROONEY SERT KONUŞTU

Wayne Rooney ise BBC podcast'inde kulübe dair endişelerini dile getirdi. Akademide oynayan oğulları Kai ve Klay'in gelişiminden endişe ettiğini belirten Rooney, "Kulübün ruhu gitti. Sonuçlardan öte kulübün içi boşaldı," dedi. 20-30 yıldır kulüpte çalışan personelin işten çıkarıldığını belirterek, INEOS'un büyük bir sorunla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Torpey, Manchester City akademisinde 10 yıl çalıştıktan sonra Brentford'a geçmişti. Oradan United'a geçen Torpey, Wilcox ile birlikte City modelini United altyapısına uygulamayı planlıyor. Liverpool'un da benzer bir yatırımı 2020'de Kirkby'de gerçekleştirdiği biliniyor.

OYUNCU SATIŞLARIYLA FİNANSMAN

Yeni yönetim ayrıca altyapıdan çıkan oyuncuların satışından elde edilen gelirle de bütçeyi dengelemeye çalışıyor. Garnacho'nun Chelsea'ye 40 milyon sterline satılması, Carreras, Elanga ve Oyedele satışlarından gelen yaklaşık 15 milyon sterinlik pay bu kapsamda değerlendiriliyor.