Manchester United'da iki veda kararı: Altay ve Onana!

Manchester United, gelecek yıl yaz transfer döneminde kaleci departmanını yenileyebilir.Geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Senne Lammens'i kadrosuna katan ve kaleyi Lammens'e emanet eden İngiliz ekibi, Malmö'den 22 yaşındaki genç file bekçisi Melker Ellborg ile ilgileniyor.The Sun'da yer alan habere göre, Manchester United'ın, Melker Ellborg'u, Lammens'in yedeği olarak belirlediği belirtildi.İngiliz ekibinin ayrıca mevcut kalecileri Altay Bayındır ve Andre Onana'ya kalıcı olarak veda edebileceği kaydedildi.Manchester United, Lammens transferinin ardından Andre Onana'yı kiralık olarak Trabzonspor'a göndermişti.27 yaşındaki milli file bekçisi Altay Bayındır da Lammens transferine kadar kaleyi korumuş ancak daha sonra yedek kulübesine geçmişti.