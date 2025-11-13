13 Kasım
Azerbaycan-İzlanda
20:00
13 Kasım
Ermenistan-Macaristan
20:00
13 Kasım
Norveç-Estonya
20:00
13 Kasım
İngiltere-Sırbistan
22:45
13 Kasım
Fransa-Ukrayna
22:45
13 Kasım
İrlanda-Portekiz
22:45
13 Kasım
Moldova-İtalya
22:45
13 Kasım
Andora-Arnavutluk
22:45
13 Kasım
Nijerya-Gabon
19:00

Manchester United'da iki veda kararı: Altay ve Onana!

Manchester United, sezon sonunda Andre Onana ve Altay Bayındır ile yollarını ayırabilir.

calendar 13 Kasım 2025 14:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United'da iki veda kararı: Altay ve Onana!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Manchester United, gelecek yıl yaz transfer döneminde kaleci departmanını yenileyebilir.

MANU'DA YENİ HEDEF

Geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Senne Lammens'i kadrosuna katan ve kaleyi Lammens'e emanet eden İngiliz ekibi, Malmö'den 22 yaşındaki genç file bekçisi Melker Ellborg ile ilgileniyor.

The Sun'da yer alan habere göre, Manchester United'ın, Melker Ellborg'u, Lammens'in yedeği olarak belirlediği belirtildi.

ONANA VE ALTAY BAYINDIR


İngiliz ekibinin ayrıca mevcut kalecileri Altay Bayındır ve Andre Onana'ya kalıcı olarak veda edebileceği kaydedildi.

Manchester United, Lammens transferinin ardından Andre Onana'yı kiralık olarak Trabzonspor'a göndermişti.

27 yaşındaki milli file bekçisi Altay Bayındır da Lammens transferine kadar kaleyi korumuş ancak daha sonra yedek kulübesine geçmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.