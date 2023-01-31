Manchester United, Bayern Münih'ten aldı!

Manchester United, sezonu kapatan Christian Eriksen'in boşluğunu Bayern Münih'ten Marcel Sabitzer ile doldurdu.



Erik ten Hag'ın raporu üzerine hızlıca hareket eden İngiliz devi, Sabitzer için Bayern Münih ile masaya oturdu ve kiralık transferi konusunda anlaşma sağladı.



2021 yazında RB Leipzig'ten Bayern Münih'e 15 milyon euro bonservisle transfer olan Marcel Sabitzer, bu sezon oynadığı 24 maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı.





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