Manchester United'a sürpriz kaleci adayı!

Andre Onana'dan beklediği verimi alamayan Manchester United, transfer listesinin en başına Lazio'nun file bekçisi Ivan Provedel'i aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester United'a sürpriz kaleci adayı!
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30 Kasım 2023 19:11
Manchester United'da kaleci Andre Onana, yaptığı hatalarla gündemden düşmezken kırmızı şeytanlar için flaş bir iddia gündeme geldi. 

II Messaggero'nun haberine göre; Manchester United'da teknik adam Erik Ten Hag, her ne kadar Onana'dan memnun olduğunu dile getirse de Manchester United yönetimi, kaleci arayışlarına başladı. 

LİSTENİN İLK SIRASINDA PROVEDEL

Haberde, Manchester ekibinin geniş bir liste hazırlamaya başladığı ifade edilirken listenin ilk sırasındaki ismin Lazio forması giyen 29 yaşındaki İtalyan kaleci Ivan Provedel'in olduğu belirtildi. Kırmızı şeytanların Provedel için harekete geçmediği, oluşabilecek başka alternatiflere de bakıldığı aktarıldı.

30 MİLYON EURO 

Öte yandan Lazio'nun Provedel için 30 milyon euro'luk bir gelir beklediği öne sürüldü. 

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Lazio kalesini 18 karşılaşmada koruyan tecrübeli eldiven, bu karşılaşmalarda kalesinde 20 gol görürken, 6 maçta da kalesini gole kapadı. 

Ivan Provedel, bu sezon Lazio'nun Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı oynadığı maçta 90+5'te takımına beraberlik golünü getiren golü atmıştı.

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