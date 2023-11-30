Manchester United'a sürpriz kaleci adayı!

Messaggero'nun haberine göre; Manchester United'da teknik adam Erik Ten Hag, her ne kadar Onana'dan memnun olduğunu dile getirse de Manchester United yönetimi, kaleci arayışlarına başladı.

Öte yandan Lazio'nun Provedel için 30 milyon euro'luk bir gelir beklediği öne sürüldü.

Bu sezon Lazio kalesini 18 karşılaşmada koruyan tecrübeli eldiven, bu karşılaşmalarda kalesinde 20 gol görürken, 6 maçta da kalesini gole kapadı.

Ivan Provedel, bu sezon Lazio'nun Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı oynadığı maçta 90+5'te takımına beraberlik golünü getiren golü atmıştı.