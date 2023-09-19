Manchester United'a bir kötü haber daha!

Manchester United'da Harry Maguire, sakatlığı nedeniyle Bayern Münih karşılaşmasını kaçıracak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Manchester United'a bir kötü haber daha!
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19 Eylül 2023 18:22
Son güncelleme 19 Eylül 2023 18:23
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Bayern Münih deplasmanına konuk olacak Manchester United'a kötü bir haber geldi.

Son dönemde sakatlık nedeniyle birçok önemli isimden faydalanamayan İngiliz ekibinde, Harry Maguire de bu maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Manchester United'da ayrıca Mason Mount, Aaron Wan-Bissaka, Raphael Varane, Antony ve Jadon Sancho'nun bu Bayern Münih deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.

Manchester United ile Bayern Münih arasındaki mücadele 20 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

 

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