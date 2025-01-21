Manchester City transferde elini cebine attı

Kendi standartlarına göre oldukça başarısız bir sezon geçiren Manchester City, devre arası transfer döneminde yüksek meblağlar ödeyerek kadrosunu güçlendiriyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Manchester City transferde elini cebine attı
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21 Ocak 2025 14:18
Kendi standartlarına göre oldukça başarısız bir sezon geçiren Manchester City, devre arası transfer döneminde yüksek meblağlar ödeyerek kadrosunu güçlendiriyor.

İKİ GÜNDE 75 MİLYON EURO

Lens'ten Abdukodir Khusanov'u 40 milyon euro karşılığında kadrosuna katan Manchester City, transferlerine devam etti.

Khusanov'un açıklanmasından 1 gün sonra savunmaya bir takviye daha yapan İngiliz devi, Palmeiras'ta forma giyen 19 yaşındaki Vitor Reis'i 35 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.

BİR 75 DAHA HARCAYACAK

2 gün içinde 75 milyon euro karşılığında savunma hattını güçlendiren Manchester City, kısa süre için Frankfurt'tan Omar Marmoush'u da açıklamaya hazırlanıyor.

Manchester City, Omar Marmoush için de Frankfurt'a 75 milyon euro ödeyecek.

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