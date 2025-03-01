Manchester City, Reilly ile turladı!

İngiltere FA Cup 5.tur maçında Manchester City, Plymouth'u konuk etti.
Etihad Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 45+1 ve 76. dakikada Nico Reilly ile 90. dakikada Kevin de Bruyne kaydetti.
Plymouth'un tek golünü ise 38. dakikada Maksym Talovierov attı.
Manchester City, bu galibiyetin ardından adını bir üst tura yazdırdı.
Etihad Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 45+1 ve 76. dakikada Nico Reilly ile 90. dakikada Kevin de Bruyne kaydetti.
Plymouth'un tek golünü ise 38. dakikada Maksym Talovierov attı.
Manchester City, bu galibiyetin ardından adını bir üst tura yazdırdı.