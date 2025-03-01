Manchester City, Reilly ile turladı!

İngiltere FA Cup 5.tur maçında Manchester City, Plymouth'u konuk etti.



Etihad Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.



Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 45+1 ve 76. dakikada Nico Reilly ile 90. dakikada Kevin de Bruyne kaydetti.



Plymouth'un tek golünü ise 38. dakikada Maksym Talovierov attı.



Manchester City, bu galibiyetin ardından adını bir üst tura yazdırdı.

