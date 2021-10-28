İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Manchester City, deplasmanda West Ham United'a konuk oldu.



London Stadı'nda oynanan ve normal süresi 0-0 biten maçı West Ham penaltılarda 5-3 kazanmayı başardı ve tur atlayan taraf oldu.



Karşılaşmanın normal süresinde iki takım da geliştirdiği atakları gole çeviremezken Manchester City'nin maç boyunca rakip kaleye gönderdiği 25 şutunu ağlarla buluşmaması büyük hayal kırıklığı yarattı.



Turnuva kuralları gereği penaltılara giden maçta West Ham'dan Noble, Bowen, Dawson, Creswell ve Benrahma atışları gole çevirirken Manchester City'de Cancelo, Jesus ve Grealish topu ağlarla buluşturdu. Phil Foden'in atışı ise ağlarla buluşmadı ve tur West Ham'ın oldu.



Manchester City böylelikle 2018'den bu yana kazandığı Lig Kupası'nda 5. kez üst üste şampiyonluğu kaçırmış oldu.



Öte yandan İngiltere Lig Kupası'nda gecenin maçlarının ardından çeyrek finale kalan takımlar ise şöyle oluştu:



Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, West Ham, Leicester, Sunderland, Brentford





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