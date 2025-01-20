Manchester City, Juventuslu oyuncuya gözünü dikti

Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de transfer çalışmaları sürüyor.



Pep Guardiola, Rodri'nin sezonu kapatması nedeniyle 6 numara için kadrosunu güçlendirmek istiyor.



Daha önce Bruno Guimares ve Martin Zubimendi ile ilgilenen City, yaptığı görüşmelerden sonuç alamayınca gözünü İtalya'ya çevirdi.



HEDEFTEKİ İSİM LUIZ



Sky Sports'un haberine göre Maviler, Juventus'ta forma giyen Douglas Luiz için kiralık teklifi yapmaya hazırlanıyor.



26 yaşındaki oyuncunun bu transfer döneminde Juventus'tan ayrılması ve bir Premier Lig ekibinde forma giymesi bekleniyor.



CITY'NİN ESKİ OYUNCUSU



Bu yaz 51.5 M €'ya Juventus'a katılan ve 16 maçta oynayan Brezilyalı oyuncu, yalnızca 474 dakika süre bulabildi.



2017 yazında Manchester City'ye 12 M € bedelle katılan Douglas Luiz, 2 sene boyunca Girona'ya kiralanmış, ardından Aston Villa'ya transfer olmuştu.









