Manchester City, Juventuslu oyuncuya gözünü dikti

Manchester City, Juventus'ta forma giyen Douglas Luiz için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Manchester City, Juventuslu oyuncuya gözünü dikti
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20 Ocak 2025 17:52
Son güncelleme 20 Ocak 2025 17:57
Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de transfer çalışmaları sürüyor. 

Pep Guardiola, Rodri'nin sezonu kapatması nedeniyle 6 numara için kadrosunu güçlendirmek istiyor. 

Daha önce Bruno Guimares ve Martin Zubimendi ile ilgilenen City, yaptığı görüşmelerden sonuç alamayınca gözünü İtalya'ya çevirdi.

HEDEFTEKİ İSİM LUIZ 

Sky Sports'un haberine göre Maviler, Juventus'ta forma giyen Douglas Luiz için kiralık teklifi yapmaya hazırlanıyor. 

26 yaşındaki oyuncunun bu transfer döneminde Juventus'tan ayrılması ve bir Premier Lig ekibinde forma giymesi bekleniyor. 

CITY'NİN ESKİ OYUNCUSU

Bu yaz 51.5 M€'ya Juventus'a katılan ve 16 maçta oynayan Brezilyalı oyuncu, yalnızca 474 dakika süre bulabildi. 

2017 yazında Manchester City'ye 12 M€ bedelle katılan Douglas Luiz, 2 sene boyunca Girona'ya kiralanmış, ardından Aston Villa'ya transfer olmuştu.




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