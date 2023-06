Manchester City - Inter: Muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonu, İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında İstanbul'da oynanacak finalde belli olacak.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak.Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Tomasz Kwiatowski video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Rumen Istvan Kovacs olacak. Müsabaka, TV8 ve EXXEN'den naklen yayımlanacak."Devler Ligi" finalinde Manchester City ilk, Inter 4. şampiyonluğunu hedefliyor.İlk finaline 2020-2021 sezonunda Chelsea'ye karşı çıkan Manchester City, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.Inter ise 1963-1964 sezonunda Real Madrid'i 3-1, 1964-1965 sezonunda Benfica'yı 1-0, 2009-2010 sezonunda Bayern Münih'i 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. İtalya ekibi, 1966-1967 sezonunda Celtic'e 2-1, 1971-1972 sezonunda Ajax'a 2-0 kaybederek kupanın bir adım uzağında kaldı.Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak iki takımın mücadelesi öncesi UEFA'nın maç sayfasında yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, Nathan Ake, John Stones, Rodri, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan, Jack Grealish, Erling Haaland: Andre Onana, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco, Lautaro Martinez, Edin Dzeko.UEFA, yaklaşık 72 bin taraftarın Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finali takip edeceğini belirtti.Atatürk Olimpiyat Stadı'nın doğu tribününün arkasında sponsorlar ve VIP bileti olanlar için ağırlama alanları hazırlandı.Kuzey ve güney tribünlerinin yer aldığı bölümde ise taraftar alanları olacak. Inter taraftarı kuzey, Manchester City seyircisi ise güney tribününde yer alacak.Ayrıca final için görevlendirilen 447 gönüllü, futbolseverlere yardımcı olmaya çalışacak.Inter, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli kupasında 1964, 1965, 1967, 1972 ve 2010'dan sonra 6. defa finale yükseldi.İtalyan temsilcisi, daha önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak düzenlenen, 1992-93 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvayı 1964, 1965 ve 2010'da kazandı.Inter, grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. İtalyan ekibi bu maçlarda 19 gol attı, kalesinde ise 10 gol gördü.İtalyan teknik adam Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, C Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, İspanya'nın Barcelona ve Çekya'nın Viktoria Plzen takımlarıyla mücadele etti. Grup maçlarını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle tamamlayan Inter, 2. olarak adını son 16 turuna yazdırdı.Bu sezonki 2 yenilgisini de Bayern Münih karşısında yaşayan Inzaghi'nin öğrencileri, son 16 turunda eşleştikleri Portekiz ekibi Porto'yu sahasında 1-0 yendi. Inter, rövanşın golsüz bitmesiyle tur atladı.Sonraki turda bir diğer Portekiz takımı Benfica ile karşılaşan Inter, deplasmanda 2-0 yendiği rakibiyle evinde 3-3 berabere kalarak son 4'e kaldı.Yarı finaldeki Milano derbisinden de 2-0 ve 1-0'lık skorlarla galip ayrılan Inter, kupayı müzesine götürdüğü 2010'dan beri ilk kez adını finale yazdırdı.Bu sezon Inter'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü ismi, fileleri 4 kez havalandıran Edin Dzeko oldu. Lautaro Martinez, Romelu Lukaku ve Nicolo Barella ise 3'er golle hücuma önemli katkıda bulundu.Henrikh Mkhitaryan 2, Hakan Çalhanoğlu, Robin Gosens, Joaquin Correa ve Denzel Dumfries de birer gol kaydetti.UEFA Şampiyonlar Ligi kupası tarihte ilk kez bir Türk futbolcunun elinde yükselecek.İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ikinci kez ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, 10 Haziran Cumartesi günü İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya'nın Inter takımı karşılaşacak.Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan ile Inter'de forma giyen A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, kupayı kulüplerinin müzesine götürmeye çalışacak.Final maçından zaferle ayrılacak iki Türk futbolcudan biri, kupayı kaldırmaya hak kazanacak ve böylece her iki durumda da "Devler Ligi" kupası, tarihte ilk kez Türk kökenli bir futbolcunun elinde yükselecek.Bu sezon Şampiyonlar Ligi finalistlerinden Manchester City'de İlkay Gündoğan 12, Inter'de Hakan Çalhanoğlu ise 11 "Devler Ligi" mücadelesinde ter döktü.Bu karşılaşmalarda her iki oyuncu da 1'er gol ve 2'şer asistlik performans sergiledi.