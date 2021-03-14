Manchester City Fulham'ı deplasmanda 3 golle geçti

Premier Lig'in 28. haftasında lider Manchester City, deplasmanda Fulham'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Manchester City Fulham'ı deplasmanda 3 golle geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mart 2021 03:21
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Fulham'ı 3-0 mağlup etti.

Ligin 28. haftasında Manchester City, Craven Cottage Stadı'nda, Fulham'a konuk oldu.

Manchester City, ilk yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmanın 47. dakikasında John Stones, 56. dakikasında Gabriel Jesus ve 60. dakikasında Sergio Aguero'nun penaltıdan attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. 

Bu sonuçla Manchester City, puanını 71'e yükselterek ligde liderliğini sürdürürken, Fulham ise 26 puanla 18. sırada yer aldı.



SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.