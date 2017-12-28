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Manchester City, doludizgin devam ediyor! 18 maç...

İngiltere Premier Lig'de 20. hafta mücadelesinde Newcastle United, kendi evinde Manchester City'i konuk etti. Manchester City karşılaşmadan Raheem Sterling'in golü ile 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: Sporx.com
Manchester City, doludizgin devam ediyor! 18 maç...
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28 Aralık 2017 00:36
İngiltere Premier Lig'de 20. hafta mücadelesinde Newcastle United, Manchester City ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 11. dakikasında stoper oyuncusu Kompany sakatlanarak kenara geldi. Pep Guardiola, sakatlanan Kompany'nin yerine forvet oyuncusu Gabriel Jesus'u oyuna aldı.

Dakikalar 31'i gösterdiğinde sahneye çıkan Raheem Sterling, Manchester City'i 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve karşılaşma 1-0 tamamlandı.

Manchester City bu sonuçlar puanını 58'e çıkardı ve Premier Lig'de üst üste 18. maçını kazandı.

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