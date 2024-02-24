Premier Lig 26. hafta maçında Bournemouth ile Manchester City karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Manchester City 1-0 kazandı.



Manchester City'e galibiyeti getiren golü 24. dakikada Foden kaydetti.



Bournemouth'ta milli oyuncu Enes Ünal, karşılaşmaya 88. dakikada dahil oldu.







Bu sonuçla birlikte puanını 59 yapan City, lider Liverpool'u takibini sürdürdü. Bournemouth ise 28 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maçında Manchester City, evinde Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Bournemouth, Burnley deplasmanına gidecek.





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