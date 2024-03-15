Manchester City'den kura ve Real Madrid tepkisi!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda Real Madrid ile eşleşen Manchester City'de kura için çarpıcı bir açıklama geldi.



İngiliz ekibinin sportif direktörü Txiki Begiristain, Real Madrid ile eşleşmeleri için, "Utanç verici! Bu toplardan bıktım, her şey aynı! Geçen yıl çekilen kuranın aynısı, sadece Liverpool ile Arsenal değişti. Geçen yıl neler olduğunu ve finale nasıl kalmayı başardığımızı hatırlamaya çalışacağız" dedi.



Real Madrid'i değerlendiren Begiristain, "Şampiyonlar Ligi'nde en çok şampiyon olan takım. Bu turnuvada tutarlılık gösteriliyorlar. Şampiyonlar Ligi Real Madrid'in turnuvası. La Liga'da iyi oynamıyor olabilirler ama Şampiyonlar Ligi'nde iyi iş çıkardılar. Ancak biz de kendimizi güçlü bir takım olarak görüyoruz ve bu sezon iyi bir turnuva oynuyoruz." sözlerini sarf etti.



MAMNCHESTER CITY - REAL MADRID EŞLEŞMELERİ



Manchester City ile Real Madrid, geçen yıl da Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşı karşıya gelmişti. İspanyol ekibini geçen Manchester City, finale yükselmişti. İki takım, 2022'de de yine yarı finalde karşılaşmış, o sezon turu Real Madrid geçmişti.





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