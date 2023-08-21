Manchester City'den Doku'ya 60 milyon euro!

Avrupa'dan transfer haberleri: Manchester City, Jeremy Doku için Rennes ile anlaşma sağladı. İngiliz ekibi, bu transfer için 60 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis ödeyecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Manchester City'den Doku'ya 60 milyon euro!
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21 Ağustos 2023 20:23
Manchester City, Rennes'ten Jeremy Doku'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, İngiliz ekibinin Doku'nun transferi için Rennes ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Manchester City'nin, 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için 60 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı. İngiliz ekibinin, bu hafta sonuna kadar Belçikalı futbolcunun transferini tamamlamak istediği kaydedildi.

Rennes, Jeremy Doku'yu 2020 yılından Anderlecht'ten 26 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

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