Manchester City'den Bernardo Silva kararı!

Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva için çarpıcı bir karar aldı.



DEVAM EDİLMEYECEK



AS'ta yer alan habere göre; İngiliz ekibi, Portekizli yıldız ile yeni sezonda devam etmeme kararı aldı. 31 yaşındaki yıldızın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.



Bu sezon Manchester City ile Kulüpler Dünya Kupası da olmak üzere 6 maça çıkan Bernardo Silva, 1 gol, 1 asist kaydetti. Yıldız on numara 2017/18 sezonunda beri İngiliz ekibinde forma giyiyor.