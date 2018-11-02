İngiltere Lig Kupası'ndailekarşı karşıya geldi.Karşılaşmanın 18. dakikasında Brahim Diaz ile öne geçen Manchester City devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.Dakikalar 65'i gösterdiğinde sahneye tekrar 19 yaşındaki Diaz çıktı ve farkı 2'ye çıkaran golü attı.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Manchester City, Fulham'ı 2-0 mağlup ederek kupada tur atlayan taraf oldu.