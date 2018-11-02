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Manchester City 19'luk yıldızıyla turladı!

İngiltere Lig Kupası'nda Manchester City, Fulham'ı 2-0 mağlup ederek tur atladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Manchester City 19'luk yıldızıyla turladı!
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02 Kasım 2018 01:40
İngiltere Lig Kupası'nda Manchester City ile Fulham karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 18. dakikasında Brahim Diaz ile öne geçen Manchester City devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 65'i gösterdiğinde sahneye tekrar 19 yaşındaki Diaz çıktı ve farkı 2'ye çıkaran golü attı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Manchester City, Fulham'ı 2-0 mağlup ederek kupada tur atlayan taraf oldu.

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