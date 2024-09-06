Denver Nuggets ve başantrenör Michael Malone'un, takımın aldığı kararlar üzerine fikir ayrılığına düştüğü iddia edildi.



ESPN'den Zach Lowe, Malone ve yönetim ekibinin birbirleriyle pek de uyumlu olmadığına dair "söylentiler" çıktığını öne sürdü:



"Denver'da koçluk ekibi ve yönetim ekibi veya en azından başantrenör ve yönetim ekibinin pek anlaşamadığına dair söylentiler var. Hatta NBA için bile alışılmadık bir derecede."



Genel menajer Calvin Booth, istikrarlı bir şampiyonluk adayı oluşturma hedefiyle Denver'ın draft seçimlerinin geliştirilmesine öncelik vermiş olsa da, bu durumun Malone'un kısa vadeli başarı planlarını etkileyebileceği düşünülüyor.



Malone, 2023-24 sezonunun başlarında Nuggets ile 2026-27'ye kadar devam edeceği bildirilen bir uzatma kontratı imzalamıştı. Booth ise, Tim Connelly'nin ayrılmasının ardından takımda en üst düzey karar verici konumuna yükseldiğinde 2022'de bir uzatma imzalamıştı ve anlaşması 2024-25 sezonundan sonra sona erecek.



Denver, 2025'te serbest oyuncu olacak olan Jamal Murray için olası bir uzatma üzerinde çalışırken, aynı zamanda Aaron Gordon ise yakında kontratını uzatmaya hak kazanacak ve 2025-26 sezonu sonrası serbest oyuncu dönemini test etme şansını deneyebilir.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU