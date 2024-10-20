Mallorca, Vedat Muriqi'nin golüyle kazandı!

İspanya La Liga 10. hafta maçında Mallorca, sahasında Rayo Vallecano ile karşılaştı. Estadi Mallorca Son Moix'te oynanan maçı Mallorca 1-0 kazandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 76. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.



Daha önce Fenerbahçe, Rizespor, Gençlerbirliği ve Giresunspor formaları da giyen Muriqi, bu sezonki ikinci golünü attı.



Beşiktaş'ın eski futbolcusu Larin de maça 11'de başladı ve 72. dakikada sahada kaldı.



Bu sonuçla Mallorca puanını 17'ye çıkardı. Vallecano ise 13 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Mallorca, Athletic Bilbao ile oynayacak. Vallecano ise Alaves'i ağırlayacak.



