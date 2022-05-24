Mallorca, Vedat Muriqi için harekete geçti

İspanya La Liga takımlarından Mallorca, devre arasında Lazio'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Vedat Muriqi'yi takımda tutmak istiyor.



İtalyan basınında yer alan habere göre, kulüp, ligin ikinci yarısında attığı 5 gol ve yaptığı 2 asist ile takımın ligde kalmasında önemli rol oynayan Kosovalı golcü için Lazio ile görüşmelere başladı.



Mallorca'nın devre arasında imzalanan kiralık sözleşmede 12 milyon euro'luk satın alma maddesi bulunan Muriqi için bu parayı çok bulduğu ve Lazio'dan indirim beklediği belirtildi.



Lazio'nun ise teknik direktör Maurizio Sarri'nin planları arasında yer almayan Muriqi için gelecek her teklifi dinlemeye hazır olduğu ve en yüksek teklife, 'Evet' diyeceği ifade edildi.



LAZIO, 17,5 MİLYON EURO ÖDEDİ



Lazio, 2020 yazında Vedat Muriqi için Fenerbahçe'ye 17,5 milyon euro bonservis bedeli ödemiş ve Kosovalı futbolcuyu renklerine bağlamıştı.





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