Maldini Milan ile yol ayrımında

Milan'ın direktörlüğünü yapan kulüp efsanesi Paolo Maldini'nin ayrılık kararı aldığı belirtildi. İtalyan basını, Maldini'nin bir süredir kulübün sahibi Gerry Cardinale ile fikir ayrılıkları yaşadıklarını duyurdu. Maldini'nin sezonun bitmesinin ardından Cardinale ile yaptığı görüşmelerde sert tartışmaların yaşandığı ve tarafların ayrılık kararı verdiği ifade edildi.



Maldini'nin yanı sıra yardımcısı Ricky Massara'nın da kulüpteki görevini bırakması bekleniyor.



2018'de Gelişim Direktörü olarak Milan'ın yönetimine giren Paolo Maldini, 2019'da teknik heyetten sorumlu direktör olarak göreve başlamıştı. Maldini görev aldığı bu süreçte Milan'ın şampiyonluğunda pay sahibi olarak kulübü Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynatan ekibin önemli bir parçası olmuştu.





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