Malatyaspor sürprize imza atmak istiyor

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 14 Mayıs Cumartesi günü Kayserispor'a konuk olacak.



Rakibiyle daha önce 12 kez karşı karşıya gelen sarı kırmızılılar bu karşılaşmalardan 3 kez galibiyetle ayrılırken 3 maçta rakibinden puan alamadı. İki takım arasındaki 5 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı.



Bu Sabah Malatya'da yer alan habere göre, Yeni Malatyaspor bu maçlarda Kayserispor kalesine 15 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. Ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Ligdeki son 8 maçtan puan alamayarak ayrılan Yeni Malatyaspor, zorda olsa Kayserispor maçında taraftarına galibiyet armağan etmek istiyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ