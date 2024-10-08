Magic'ten Wendell Carter Jr.'a 59 milyon dolar!

Orlando Magic, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre pivot Wendell Carter Jr. ile mevcut kontratını üç yıllığı 59 milyon dolarlık bir sözleşmeyle uzatma konusunda anlaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Magic'ten Wendell Carter Jr.'a 59 milyon dolar!
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08 Ekim 2024 11:49
Orlando Magic, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre pivot Wendell Carter Jr. ile mevcut kontratını üç yıllığı 59 milyon dolarlık bir sözleşmeyle uzatma konusunda anlaştı.

Carter'ın mevcut sözleşmesi iki yıl sonra sona erecek ve bu kontrat ise kendisini 2028-29 sezonu sonuna dek Magic'te tutacak.

Orlando'nun Mart 2021'de Chicago Bulls'tan kadrosuna kattığı Carter, önceki sezon 58 maçta 11 sayı ve 6,9 ribaund ortalamalarıyla oynamıştı.

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