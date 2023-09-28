NBA efsanesi Magic Johnson, Golden State Warriors'ın süperstarı Stephen Curry'nin önünde, tarihin en iyi point guardı olduğunu söyledi.



NBA'de "tüm zamanların en iyi point guardı" unvanı uzun yıllardır Los Angeles Lakers ikonu Magic Johnson'ın elinde bulunuyordu.



Ancak Curry yakın zamanda bu unvanın kendisine ait olduğunu iddia ederek, konu hakkında yeni bir tartışmayı alevlendirmişti.



CBS Spor Radyosu'ndan Zach Gelb ile yakın zamanda yaptığı bir sohbette Magic, tahtına talip olanlara şu ifadelerle tepki gösterdi:



"Beşten fazla şampiyonluk kazanrısa, üçten fazla Finaller MVP'si ödülü ve yine üçten fazla lig MVP'si ödülü alırsa, o zaman en iyisi o olur. NBA Finalleri tarihinde asist krallığını yakalarsa, double-double'larda ikinci olursa, playofflarda en çok triple-double yapan ve en çok top çalan dördüncü oyuncu olursa...



Eğer bu yaptıklarımdan daha fazlasını yaparsa, en iyisi odur... Ama bildiğim kadarıyla bunları başarmış değil. Lakin herkes kimin en iyi olduğuna kendisi karar vermeli."



Kupalar ve şampiyonlukların ötesinde, Magic'in NBA tarihindeki en iyi point guard olarak görülmesinin sebepleri arasında, 2,06 boyuna rağmen kısa bir guard kadar çabuk hareket edebilmesi ve üst düzey saha görüşüyle birlikte üstün pas becerisi yer alıyor.



