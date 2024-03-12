Orlando Magic'in, koçu Jamahl Mosley ile sözleşmesini dört yıllık uzatma konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.
İki sezondan fazla süredir başantrenör pozisyonunda görev yapan Mosley'nin yönetiminde Magic, 22 galibiyetle tamamladığı 2021-22 sezonundan sonra, önceki sezonu 34 galibiyetle tamamlamıştı.
Bu sezon şimdiden 37 maç kazanmış olan Orlando, 2020'den bu yana ilk kez playofflara katılma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Orlando'da toplamda 93-136'lık bir dereceye sahip olan 45 yaşındaki Mosley, Magic'teki ilk başantrenörlük görevine başlamadan önce Denver Nuggets, Cleveland Cavaliers ve Dallas Mavericks'te yardımcı koçluk görevleri üstlenmişti.
İki sezondan fazla süredir başantrenör pozisyonunda görev yapan Mosley'nin yönetiminde Magic, 22 galibiyetle tamamladığı 2021-22 sezonundan sonra, önceki sezonu 34 galibiyetle tamamlamıştı.
Bu sezon şimdiden 37 maç kazanmış olan Orlando, 2020'den bu yana ilk kez playofflara katılma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Orlando'da toplamda 93-136'lık bir dereceye sahip olan 45 yaşındaki Mosley, Magic'teki ilk başantrenörlük görevine başlamadan önce Denver Nuggets, Cleveland Cavaliers ve Dallas Mavericks'te yardımcı koçluk görevleri üstlenmişti.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU