Magic, koç Mosley'nin kontratını 4 yıl daha uzattı!

Orlando Magic'in, koçu Jamahl Mosley ile sözleşmesini dört yıllık uzatma konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Magic, koç Mosley'nin kontratını 4 yıl daha uzattı!
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12 Mart 2024 17:13
Orlando Magic'in, koçu Jamahl Mosley ile sözleşmesini dört yıllık uzatma konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

İki sezondan fazla süredir başantrenör pozisyonunda görev yapan Mosley'nin yönetiminde Magic, 22 galibiyetle tamamladığı 2021-22 sezonundan sonra, önceki sezonu 34 galibiyetle tamamlamıştı.

Bu sezon şimdiden 37 maç kazanmış olan Orlando, 2020'den bu yana ilk kez playofflara katılma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Orlando'da toplamda 93-136'lık bir dereceye sahip olan 45 yaşındaki Mosley, Magic'teki ilk başantrenörlük görevine başlamadan önce Denver Nuggets, Cleveland Cavaliers ve Dallas Mavericks'te yardımcı koçluk görevleri üstlenmişti.

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