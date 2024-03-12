Orlando Magic'in, koçu Jamahl Mosley ile sözleşmesini dört yıllık uzatma konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.



İki sezondan fazla süredir başantrenör pozisyonunda görev yapan Mosley'nin yönetiminde Magic, 22 galibiyetle tamamladığı 2021-22 sezonundan sonra, önceki sezonu 34 galibiyetle tamamlamıştı.



Bu sezon şimdiden 37 maç kazanmış olan Orlando, 2020'den bu yana ilk kez playofflara katılma yolunda emin adımlarla ilerliyor.



Orlando'da toplamda 93-136'lık bir dereceye sahip olan 45 yaşındaki Mosley, Magic'teki ilk başantrenörlük görevine başlamadan önce Denver Nuggets, Cleveland Cavaliers ve Dallas Mavericks'te yardımcı koçluk görevleri üstlenmişti.





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