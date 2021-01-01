"Magic Johnson, Lonzo'yu özel hikayesi nedeniyle Draft etti!" iddiası

The Athletic yazarı Bill Oram, Los Angeles Lakers'ın 2017'de Lonzo Ball'u Draft etmesinin gerçek nedenini ortaya çıkardı.



Lakers, 2017 NBA Draftı'nda Lonzo'yu 2'nci sıradan seçtiğinde, birçok kişi bunun yetenekleri dolayısıyla olduğunu düşünmüştü. UCLA çıkışlı olan Lonzo, "mükemmel bir şutör" ve hatta "daha da iyi bir oyun kurucu" olarak tanıtılmıştı.



Oram'a göre, Magic Johnson (o zamanki takımın başkanı) Lonzo'yu sadece sahada yapabilecekleri için değil, gelişinin yaratacağı özel hikaye nedeniyle Draft etmeye karar vermişti:



"Lakers'ın Draft stratejisi hazırlığına aşina olan bir lig kaynağı, durumu 'Magic Johnson ve diğerlerinin bakış açısından, pas geçilemeyecek kadar iyi bir Hollywood hikayesiydi. İşe yaramalıydı, çünkü kusursuz bir hikayeydi ve Hollywood'daydık.' şeklinde açıkladı.



Lakers'a yakın bir başka kaynak da bu tanımlamaya katılarak, 'Gerçek olamayacak kadar iyiydi. Bu Hollywood hikayesinin geçmişe dönüp bakıldığında onun başına gelen en kötü şey olduğunu düşünüyorum. Ligin gelmiş geçmiş en tarihi ekibinin belki de en tarihi oyuncusu, adamı bir sonraki büyük yıldız olarak ilan etmişti.' ifadelerini kullandı."



