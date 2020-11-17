Macaristan'ı koronavirüs kuralları vurdu!

Macaristan Milli Takımı, Peter Gulacsi, Wili Orban ve Roland Sallai'nin ardından Dominik Szoboszlai'nin de kamp kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Macaristan'ı koronavirüs kuralları vurdu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Kasım 2020 11:54
A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesi Macaristan'da Dominik Szoboszlai şoku yaşanıyor.

Macaristan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; Avusturya'da uygulanan karantina kuralları gereği Dominik Szoboszlai, maç kadrosunda çıkarıldı ve takımı RB Salzburg'a geri döndü.

Macaristan'da Szoboszlai dışında yıldız kalecileri Peter Gulacsi ve stoper Willi Orban sakatlıkları, Roland Sallai ise karantina kuralları gereği kamp kadrosundan çıkarılmıştı.

KULÜPLER, PANDEMİDE GERİ ÇAĞIRABİLİYOR

FIFA'nın yeni kuralları çerçevesinde pandemi sürecinde kulüplerin bu gibi durumlarda oyuncuları milli takımlara göndermeme hakkı bulunuyor.

ÇARŞAMBA, 22.45'TE

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında çarşamba günü deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Puskas Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için