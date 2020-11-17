Macaristan'ı koronavirüs kuralları vurdu!

A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesi Macaristan'da Dominik Szoboszlai şoku yaşanıyor.



Macaristan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; Avusturya'da uygulanan karantina kuralları gereği Dominik Szoboszlai, maç kadrosunda çıkarıldı ve takımı RB Salzburg'a geri döndü.



Macaristan'da Szoboszlai dışında yıldız kalecileri Peter Gulacsi ve stoper Willi Orban sakatlıkları, Roland Sallai ise karantina kuralları gereği kamp kadrosundan çıkarılmıştı.



KULÜPLER, PANDEMİDE GERİ ÇAĞIRABİLİYOR



FIFA'nın yeni kuralları çerçevesinde pandemi sürecinde kulüplerin bu gibi durumlarda oyuncuları milli takımlara göndermeme hakkı bulunuyor.



ÇARŞAMBA, 22.45'TE



A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında çarşamba günü deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Puskas Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.



