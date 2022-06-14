Macaristan, İngiltere'ye deplasmanda 4 attı

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup maçında İngiltere ile Macaristan karşı karşıya geldi.



Molineux Stadı'nda oynanan maçı Macaristan 4-0 kaybetti ve İngiltere tarihi yenilgilerinden birini aldı.



Karşılaşmada Macaristan'a galibiyeti getiren golleri 16 ve 70'de Roland Sallai, 80'de Nagy ve 89'da Gazdag kaydetti. Öte yandan İngiltere'den John Stones, 82'de kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Gruptaki ilk maçta da İngiltere'yi mağlup eden Macaristan, bu sonuçla 7 puana yükseldi ve grup lideri oldu. İngiltere ise 4. maçında da galibiyet elde edemedi.





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