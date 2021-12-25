Maç sonu penaltı tartışması: Hasan Ali & Güntekin Onay

"PENALTI YOK! SORMANIZ BİLE AYIP"

GÜNTEKİN ONAY'DAN TEPKİ

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında 0-0 sona eren zorlu Spor Toto Süper Lig maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonuyla ilgili olayın kahramanı Hasan Ali Kaldırım'dan açıklamalar geldi.Mücadeleyi değerlendiren Hasan Ali, "Buraya 3 puan için geldik, 1 puan bizim için az. Oyun olarak biz kazandık ama iyi oyuna 3 puan yazmıyor. Daha iyisini yapabiliriz. Galatasaray maçı bizim için tecrübe oldu. Bu atmosferde daha iyi oynadık. İyi pozisyonlar yakaladık. Çok iyi bir takım olamk istiyorsanız, girdiğinizi atmanız lazım. İyi bir yoldayız, hocamıla her geçen gün daha iyi seviyeye geliyoruz. İkinci yarı bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Hedeflerimzi var. Her hafta üstüne koya koya gitmek ve zirvede bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.Penaltı pozisyonuyla ilgili gelen soruya Hasan Ali, "Arkadan beni iten rakip oyuncu oldu, bilerek elle dokunmadım. Ayağımdan elime çarptı. orada penaltı verilse, bütün Türkiye şey yapardı yani... Basit pozisyon, bence bunu burada sormanız ayıp." cevabıyla tepki gösterdi.Flaş röportajın sona ermesinin ardından beIN Sports'taki maç sonu programının moderatörü Güntekin Onay, Hasan Ali Kaldırım'ın sözlerine tepki gösterdi.Güntekin Onay, "Hasan Ali Kaldırım penaltı sorusuna 'Sormanız ayıp' demiş. Türkiye'nin konuştuğu pozisyon. Kimin neyi soracağına, konuşacağına Hasan Ali karar vermiyor. Muhabir arkadaş soru sorarak işini yapıyor. Hasan Ali de futbol oynayarak..." açıklamasını yaptı.* Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.