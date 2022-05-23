MAÇ ÖZETİ: Manchester United'dan kötü son!

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Manchester United, deplasmanda Crystal Palace ile karşılaştı.
Karşılaşmayı Crystal Palace 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 37. dakikada Zaha kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Manchester United ligi 58 puanla 6. sırada tamamladı. Crystal Palace ise sezona 48 puanla 12. sırada nokta koydu.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Karşılaşmayı Crystal Palace 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 37. dakikada Zaha kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Manchester United ligi 58 puanla 6. sırada tamamladı. Crystal Palace ise sezona 48 puanla 12. sırada nokta koydu.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ