Lyon, Tagliafico'nun kararını bekliyor!

Ajax ile başarılı bir sezon geçiren Nicolas Tagliafico ile ilgili flaş bir iddia geldi.



L'Equipe'te yer alan habere göre, Lyon'un 29 yaşındaki oyuncu için kulübü Ajax ile anlaştığı belirtildi.



4 MİLYONA EL SIKIŞTI



Haberde Fransız ekibinin oyuncu için Hollanda ekibiyle 4 milyon Euro bonservis karşılığında anlaştığı kaydedildi.



HENÜZ GERİ DÖNÜŞ YAPMADI



Öte yandan başarılı oyuncunun kendisi için gelen bu teklife henüz olumlu veya olumsuz bir cevap vermediği ifade edildi.



Oyuncunun Premier Lig veya Avrupa kupalarında mücadele eden üst düzey bir kulüpten teklif beklediği aktarıldı.



29 yaşındaki sol bek geçtiğimiz sezon Ajax formasıyla çıktığı 22 maçta 2 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.





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