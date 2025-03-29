Lyon, deplasmanda ağır yaralı!

Fransa Ligue 1'in 27. hafta maçında Lyon, Strasbourg'a konuk oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Meinau Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip Strasbourg, 4-2'lik skorla kazandı.
Strasbourg'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Andrey Santos, 60. dakikada Dilane Bakwa, 73. dakikada Emanuel Emegha ve 89. dakikada Samuel Amo Ameyaw kaydetti.
Lyon'un gollerini ise 62. dakikada Corentin Tolisso ile 90+6'da Georges Mikautadze attı.
Bu mağlubiyetin ardından Lyon, 45 puanda kaldı. Strasbourg, 46 puna yükseldi.
Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında Lyon, Lille'i ağırlayacak. Strasbourg, Reims deplasmanına gidecek.
Meinau Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip Strasbourg, 4-2'lik skorla kazandı.
Strasbourg'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Andrey Santos, 60. dakikada Dilane Bakwa, 73. dakikada Emanuel Emegha ve 89. dakikada Samuel Amo Ameyaw kaydetti.
Lyon'un gollerini ise 62. dakikada Corentin Tolisso ile 90+6'da Georges Mikautadze attı.
Bu mağlubiyetin ardından Lyon, 45 puanda kaldı. Strasbourg, 46 puna yükseldi.
Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında Lyon, Lille'i ağırlayacak. Strasbourg, Reims deplasmanına gidecek.