Luyindama yeniden ilk 11'e dönecek

Fatih Terim, stoperde Alpaslan Öztürk'ün yerine yeniden Christian Luyindama'ya forma verecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Luyindama yeniden ilk 11'e dönecek
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24 Eylül 2021 12:17
Christian Luyindama
Christian Luyindama
Galatasaray
Kayserispor mücadelesinde ilk 11'de rotasyon yapan teknik direktör Fatih Terim, stoperde Alpaslan Öztürk'ü oynattığına pişman oldu.

Deneyimli çalıştırıcı, cezası devam eden Marcao'yu sadece UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında kullanabilirken, Luyindama- Nelsson ikilisi ile yola devam ediyordu.

Kayseri karşısında Alpaslan-Nelsson ikilisini deneyen kurt hoca bu hamlesi istediği gibi sonuçlanmayınca Göztepe karşılaşmasında yeniden Luyindama-Nelsson ikilisine dönecek. 

 

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