Kayserispor mücadelesinde ilk 11'de rotasyon yapan teknik direktör Fatih Terim, stoperde Alpaslan Öztürk'ü oynattığına pişman oldu.
Deneyimli çalıştırıcı, cezası devam eden Marcao'yu sadece UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında kullanabilirken, Luyindama- Nelsson ikilisi ile yola devam ediyordu.
Kayseri karşısında Alpaslan-Nelsson ikilisini deneyen kurt hoca bu hamlesi istediği gibi sonuçlanmayınca Göztepe karşılaşmasında yeniden Luyindama-Nelsson ikilisine dönecek.
Deneyimli çalıştırıcı, cezası devam eden Marcao'yu sadece UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında kullanabilirken, Luyindama- Nelsson ikilisi ile yola devam ediyordu.
Kayseri karşısında Alpaslan-Nelsson ikilisini deneyen kurt hoca bu hamlesi istediği gibi sonuçlanmayınca Göztepe karşılaşmasında yeniden Luyindama-Nelsson ikilisine dönecek.