Lütfü Savaş: 'İlk 4'de girebilecek durumdayız!'

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Atakaş Hatayspor'un Onursal Başkanı Lütfü Savaş, 2021-2022 futbol sezonunun bitimine 8 hafta kala hedeflerine ulaştıklarını söyledi.



Gelecek sezonun planlamasını yaptıklarını belirten Başkan Savaş, "Elimizde Türk ve dünya futboluna katkı sağlayacak çok değerli futbolcular var. . Değerinin karşılığını alırsak ve futbolcu da tatmin edici bir ücret alırsa başka bir külübe gidebilir. Şu anda en rahat kulüplerden bir tanesiyiz. Bu işin sürdürülebilir olması için yeni futbolcular kazandırmak, vizyona çıkartmak ve o futbolcuyla dünya piyasasına değer bulduğu zaman başka bir kulübe verme düşüncemiz de var. Gelecek veya gidecek futbolcular için çalışmalar yapıyoruz. Her türlü sonuca göre çalışmalarımız var. Gelecekle ilgili projelerimiz A.Hatayspor'a katkı sağlayacak" dedi.



Geçtiğimiz sezon ligi ilk 10'da bitirmek için hazırlandıklarını hatırlatan Başkan Savaş, "Biz geçen sene de ilk 10 için hazırlanmıştık. 6. sırada bitirdik. Son iki hafta da sürpriz olmasa Avrupa'ya bile gidebilirdik. Bu sene de son üç haftalık performansımızı lig sonuna taşırsak ilk 4'e girebilecek durumdayız. Ama hedefimize ulaştık. Takımımız ideal kadrosu ve performansı ile oldukça oldukça iyi durumda"



AVRUPA BU İŞİ BİLİMSEL YAPIYOR



Başarılı olmak için plan ve program oldukça önemli. Avrupa'daki takımların ekonomik durumları ve kazançları oldukça iyi. Onlar bize göre bu işi daha bilimsel yapıyorlar. Bir yıl sonraki bütçeyi bir yıl önceden hazırlıyor ve alacakları ve verecekleri futbolcuları hazırlıyorlar. Takımın birçok konuda koordinasyonunu sağlıyorlar.Biz de bu iş daha çok bir kişinin eline bakıyor. Hem organizasyon hem de plan ve program konusunda bir adım gerideyiz. Afrika'dan Ortadoğu'dan biraz öndeyiz ama Avrupa'dan birkaç adım gerideyiz. O felsefeye ulaştığımız zaman Avrupa'da başımız dik maç seyredecek günleri bulacağız"



TAKIM OYUNU OYNAMAMIZ LAZIM



"Önümüzdeki yıllarda biz kaotik bir futbol anlayışı ve insanların moral ve motivasyonunda azalmayı istemiyorsak Avrupa'da da söz sahibi olacak takımlar kurmamız lazım. Uzun metrajlı plan ve program yapmamız ve sadece bir kişiye dayanan bir futbol anlayışından uzaklaşmamız lazım. Takım oyunu oynamak lazım. Biz az çok bunu yapıyoruz. Yöneticiler, teknik ekip ve futbolcular da bu işin içerisinde olmalı."



TATMİN EDİCİ BİR MESAFE DEĞİL



"Avrupa'da bir iş adamıyla görüştüğünüz zaman on yıllık plan ve programı bellidir. Ama bizde anlık kararlar veriliyor. Öyle olunca da uzun süreli başarı elde edilemiyor. Veya yükselen bir trendte uzun dönem gidemiyorsunuz. Avrupa sadece futbolda değil diğer branşlarda da başarılı. Biz günü birlik organizasyonlarla yetiniyoruz. Biz eksiklerimizi gördükçe bir aşama kaydetmeye çalışıyoruz. O nedenle iki yıllık Süper Lig ekibi olarak çok şükür geldiğimiz mesafe azımsanmayacak bir mesafe. Ama tatmin edici bir mesafe değil. Onun için daha çok çalışılması lazım" dedi.



HAKEMLERDEN YAKINDIK AMA



Hakemler ile alınan kararlar ile ilgili düşüncelerini paylaşan Başkan Savaş, "Biz de zaman zaman hakemlerden yakındık ama bunu dışarı yansıtmadık. Her takım zaman zaman haksızlığa uğradığı düşündüğü maçlar var. Ama biz sırf rakip hakem camiasına, federasyona ve futbolseverlere saygısızlık olmasın diye toplum içinde paylaşmadık. Önümüzdeki maçlardandan sonra rehabilitasyon ve yeni düzenleme yapılmalıydı. Herkesin kafasında soru işareti oldu. Bu durum daha yumuşak bir şekilde halledilebilirdi. Ne o arkadaşımız rencide olurdu ne de hakem camiası için insanlar negatif düşünmezdi. Bu iş sezon sonunda çözülebilirdi. Herkes hata yapabilir önemli olan o hakemin takıma sempati duymadan maçı nötr bir şekilde yönetmesidir" dedi.



BAŞARMAK ZORUNDAYIZ



Önümüzdeki günlerde Türkiye ve Portekiz'in mücadele edeceği maç öncesi düşüncelerini paylaşan Lütfü Savaş, " Mili takımımız Portekiz'den geri değil. İki denk takım maça çıkacak. Başarmak zorundayız. Türk futbolunun çıkışa geçiş maçı olur inşallah" diye konuştu. (Hatay Söz Gazetesi)





İLGİLİ VİDEO