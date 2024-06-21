Lundstram ve Barisic, Trabzonspor için geliyor!

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı John Lundstram ve Borna Barisic, pazar günü İstanbul'da olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lundstram ve Barisic, Trabzonspor için geliyor!
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21 Haziran 2024 12:00
Son güncelleme 21 Haziran 2024 12:10
Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Anthony Nwakaeme transferini resmi olarak açıklayan, Denis Draguş transferini de bitiren Trabzonspor, iki transferini daha Türkiye'ye getiriyor.

A Spor'un haberine göre, Trabzonspor'un anlaşma sağladığı John Lundstram ve Borna Barisic, pazar günü İstanbul'da olacak.

İki futbolcunun sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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