Lundstram ve Barisic, Trabzonspor için geliyor!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Anthony Nwakaeme transferini resmi olarak açıklayan, Denis Draguş transferini de bitiren Trabzonspor, iki transferini daha Türkiye'ye getiriyor.
A Spor'un haberine göre, Trabzonspor'un anlaşma sağladığı John Lundstram ve Borna Barisic, pazar günü İstanbul'da olacak.
İki futbolcunun sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Anthony Nwakaeme transferini resmi olarak açıklayan, Denis Draguş transferini de bitiren Trabzonspor, iki transferini daha Türkiye'ye getiriyor.
A Spor'un haberine göre, Trabzonspor'un anlaşma sağladığı John Lundstram ve Borna Barisic, pazar günü İstanbul'da olacak.
İki futbolcunun sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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