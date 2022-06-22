Lukaku, yeniden Inter yolunda!

Geçen sezon Inter'den 113 milyon euroya Chelsea'ye transfer olan Romelu Lukaku yeniden Inter'e dönmeye hazırlanıyor.



Belçikalı yıldız golcü geçen sezon Chelsea'de yaşadığı sorunların ardından yeniden Inter'e dönme kararı aldı. Devreye giren İtalyan kulübü, kiralık anlaşma konusunda Chelsea'yle anlaşma sağladı.



İtalyan basını anlaşmanın detaylarında ise kiralama bedeli olarak Inter'in 8 milyon euro ödemesi konusunda anlaşırken Lukaku ise 12 milyon euro olan maaşında 8 milyon euroya inmeyi kabul ettiğini duyurdu.



Gelecek hafta Lukaku'nun sağlık kontrolüne girmek için Milano'ya gideceği ve ardından resmi açıklamanın yapılacağı kaydedildi.



Romelu Lukaku geçen sezonun 21. haftasında oynanacak Liverpool maçından önce basına Tuchel'in sistemini eleştirerek Chelsea'de mutlu olmadığını söylemiş ve ardından kadro dışı kalmıştı. Sonrasında özür dileyerek takıma dönen 27 yaşındaki golcü beklenen performansın altında kalmıştı.



