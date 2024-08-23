Luka Stankowski, Gaziantep FK'nın elini kolunu bağladı.

Gaziantep Futbol Kulübü'ne 2022 yılında transfer olan Luka Stankowski, beklentilerin altında kalınca kulübü zor durumda bıraktı.

, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Luka Stankowski, Gaziantep FK'nın elini kolunu bağladı.
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23 Ağustos 2024 11:25
Gaziantep Futbol Kulübü'ne 2022 yılında transfer edilen, 5 yıllık sözleşme imzalayan ve büyük umutlarla gelmesine rağmen şu ana kadar beklentilere cevap veremeyen Luka Stankowski, Gaziantep FK'nın elini kolunu bağladı.

Bu futbolcunun sözleşmesi Gaziantep FK yönetimini oldukça zor durumda bırakırken bu oyuncunun sözleşmesinin oldukça ağır olduğu ve gönderilmesi halinde 700 bin Euro tazminat ödenmesi gerektiği gelen bilgiler arasında. Makedon oyuncunun kulübe katkısından çok sözleşmesinin ağırlığı yük olurken yönetimin ise bu futbolcuya kulüp aradığı görülüyor.

Kaynak: olaymedya.com

 

 

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