Luiz Gustavo kalmak istiyor

Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, sözleşmesini tamamlamadan takımdan ayrılmak istemiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Luiz Gustavo kalmak istiyor
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23 Mayıs 2022 10:03
Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Luiz Gustavo'nun önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

Brezilyalı ön liberonun sözleşmesini tamamlamak istediği öğrenilirken, yönetimin kararı yeni teknik direktöre bırakmak istediği bildirildi. Gustavo'nun maaş yükünden kurtulmak isteyen yönetimin, yeni teknik direktörün olumlu rapor vermesi halinde tecrübeli oyucuyu göndermek için ısrarcı olmayacağı ifade edildi.

 
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