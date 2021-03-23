Luis Suarez'in tercihi Haaland

Atletico Madrid'in Uruguaylı golcüsü Luis Suarez Mbappe mi, Haaland mı? tartışmalarına katılan son isim oldu.



Suarez verdiği röportajda iki oyuncunun da birbirinden yetenekli olduğunu ancak kendisinin Norveçli ismi bir adım önde gördüğünü söyledi. Suarez açıklamasında, "Haaland mı, Mbappe mi? Ben biraz Haalandcıyım. İnanılmaz bir fiziksel gücü var ve kesinlikle bir döneme damgasını vuracak! Ancak Mbappe de inanılmaz bir futbolcu" diye konuştu.



34 yaşındaki oyuncu Haaland'ın dünyanın en iyi 9 numaralarından olduğunu belirterek yıllar geçtikçe Norveçli isimden daha çok gol izlemeye hazır olduğunu da belirtti.



