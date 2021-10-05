Luis Enrique patladı: 'Sizden iyi biliyorum'

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique, İtalya ile oynayacakları maç öncesinde basın mensuplarına tepki gösterdi.



Takımda net bir 9 numara bulundurmamasının nedeni sorulan Enrique, "Kadroda 6-7 forvet oynayabilecek oyuncumuz var. Başkalarını dinlemiyorum, kendi düşüncelerime önem veriyorum. Zaman benim haklı olup olmadığımı gösterecek. Hiçbir şey okumuyorum çünkü futbolu sizden iyi biliyorum ve sizden daha çok bilgi sahibiyim. Takımı nasıl oynatmak istediğimin farkındayım. Yıllardır gazete okumamamın nedeni, ne yazdıklarını önemsememem" diyerek sert bir çıkış yaptı.



İspanya, UEFA Uluslar Ligi playoff yarı final maçında 6 Ekim Çarşamba günü 21:45'te İtalya ile deplasmanda karşılaşacak.



