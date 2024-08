Paris Saint Germain Teknik Direktörü, Luis Enrique basın mensuplarının sorularını cevapladı.



Bu sezon kaptanınız kim olacak?



''Bu konuda net bir felsefem var. Kaptanı ben seçmiyorum, oyuncuların seçmesi gerekiyor. Transfer dönemi sona erdiğinde kaptanı oyuncular belirleyecek. Çok fazla değişiklik olmayacağını düşünüyorum çünkü Kimpembe ve Marquinhos hâlâ burada, ama yine de kararı oyuncular verecek.''



Transfer dönemi bitmek üzere, neler bekleyebiliriz?



''Ne yazık ki Gonçalo Ramos sakatlandı, bu üzücü bir durum. Ancak bu, takımımızı etkilemez. Tüm oyuncularıma güveniyorum. Başkan, Luis Campos ve ben, kadroyu güçlendirmek için son ana kadar çalışıyor olacağız. Bek oyuncuları mı? Herhangi bir önceliğim yok. Zaten bir ekibimiz var. Uygun fiyatlı bir oyuncu bulursak neden olmasın? Maliyeti yüksek olan oyuncularla ilgilenmiyoruz. Zaten iyi bir transfer dönemi geçirdik, fakat her zaman gelişime açık olmalıyız. Sürekli yüksek bedeller ödemek baskıyı artırır, ama transfer dönemini iyi bir şekilde kapatmak için çalışıyoruz. Şu anda her şey yolunda gidiyor.''



Désiré Doué'nin ilk antrenmanları hakkında ne düşünüyorsunuz?



''Fransız bir oyuncunun adapte olması daha kolaydır, çünkü dil engeli yok. Çok yönlü bir oyuncu. Hem ofansif hem de defansif özellikleri var kısaca o, aradığımız her şeye sahip. Eksiksiz bir oyuncu ve bize büyük katkı sağlayacak. Onun PSG'ye gelmeyi kabul etmesinden

dolayı çok mutluyum.''



Geçen yaz iki yıllık sözleşme imzaladınız, bir yılınız kaldı. Sözleşme uzatmayı düşünüyor musunuz?



''Bu konuda söyleyecek pek bir şeyim yok. Burada olmaktan gerçekten keyif alıyorum, ama şu anda bu tür hesaplamalarla ilgilenmiyorum. Bir sonraki maça odaklanmış durumdayım.''



Takımınızda deneyimli oyuncularla genç oyuncular arasındaki dengeyi nasıl sağlıyorsunuz?



''Gerçek şu ki her şey daha basit. Gereken takviyeleri yaptık. Zaten geniş bir kadromuz vardı. Ben asla yaşa bakmam. Takımı hücumda ve savunmada geliştirmeye çalışıyorum ve bunu yaparken yaş kriteriyle ilgilenmeyeceğim.''



Takımınızın duran toplardaki verimliliğini artırmak için ne yapıyorsunuz?



''Takımımızın fiziksel olarak henüz en üst seviyede olmadığı açık. Ayrıca her zaman duran top organizasyonlarını da düşünmüyoruz; daha çok bireysel yeteneklere odaklanıyoruz. Bu, benim takımlarımda sürekli olan bir şey.''

















