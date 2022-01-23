Luis Campos yine tribünde

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın salı günü İstanbul'a getirdiği Portekizli futbol adamı Luis Campos, Kasımpaşa maçının ardından Trabzonspor derbisini de tribünden takip edecek.
DETAYLI RAPOR SUNACAK
Campos'un pazartesi İstanbul'dan ayrılmadan önce Elmas'a kapsamlı bir rapor sunacağı öğrenildi.
Galatasaray'da Campos için danışmanlık ve sportif direktörlük görevleri masada bulunuyor.
DETAYLI RAPOR SUNACAK
Campos'un pazartesi İstanbul'dan ayrılmadan önce Elmas'a kapsamlı bir rapor sunacağı öğrenildi.
Galatasaray'da Campos için danışmanlık ve sportif direktörlük görevleri masada bulunuyor.