Luis Campos yine tribünde

Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Luis Campos Kasımpaşa maçından sonra Trabzonspor mücadelesini de tribünden takip edecek.

, Fotoğraf; AA
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Luis Campos yine tribünde
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23 Ocak 2022 12:39
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın salı günü İstanbul'a getirdiği Portekizli futbol adamı Luis Campos, Kasımpaşa maçının ardından Trabzonspor derbisini de tribünden takip edecek.

DETAYLI RAPOR SUNACAK

Campos'un pazartesi İstanbul'dan ayrılmadan önce Elmas'a kapsamlı bir rapor sunacağı öğrenildi.

Galatasaray'da Campos için danışmanlık ve sportif direktörlük görevleri masada bulunuyor.

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