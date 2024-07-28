Lugano'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama

Lugano'da forma giyen Çek orta saha Roman Macek, Fenerbahçe ile oynayacakları rövanş hakkında çarpıcı sözler sarf etti.
Basel maçının ardından İsviçre basınına açıklamalarda bulunan Macek, "Bu gece kazanmak önemliydi. Bunu başardık, hem de zor bir sahada. Her anlamda, sahanın koşulları göz önüne alındığında. Fiziksel olarak bir savaştı ama bu galibiyetin bize çok yardımcı olacağına inanıyorum. Defans oyuncularının bu tutumu, geçen sezondan beri bu şekilde oynadığımızı düşünürsek, rakip yarı sahada birçok top kazanmamıza neden oldu ve oluyor. Olmak istediğimiz yerdeyiz. Şimdi hedefimiz savunma oyuncularının boş çıkışlarını mümkün olduğunca sınırlamak." dedi.
Salı günü oynanacak Fenerbahçe maçı hakkında konuşan Macek, "Salı günkü gibi maçlar oynamak için harika. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bakalım sonuç ne olacak?" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Lugano'yu 4-3 mağlup etmişti.
Basel maçının ardından İsviçre basınına açıklamalarda bulunan Macek, "Bu gece kazanmak önemliydi. Bunu başardık, hem de zor bir sahada. Her anlamda, sahanın koşulları göz önüne alındığında. Fiziksel olarak bir savaştı ama bu galibiyetin bize çok yardımcı olacağına inanıyorum. Defans oyuncularının bu tutumu, geçen sezondan beri bu şekilde oynadığımızı düşünürsek, rakip yarı sahada birçok top kazanmamıza neden oldu ve oluyor. Olmak istediğimiz yerdeyiz. Şimdi hedefimiz savunma oyuncularının boş çıkışlarını mümkün olduğunca sınırlamak." dedi.
Salı günü oynanacak Fenerbahçe maçı hakkında konuşan Macek, "Salı günkü gibi maçlar oynamak için harika. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bakalım sonuç ne olacak?" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Lugano'yu 4-3 mağlup etmişti.