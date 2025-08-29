29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Lue: "Bradley Beal, Phoenix'te gölgede kaldı"

Los Angeles Clippers başantrenörü Tyronn Lue, Bradley Beal'in Phoenix Suns'taki performansının kamuoyu tarafından yeterince takdir edilmediğini söyledi.

calendar 29 Ağustos 2025 13:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Lue: 'Bradley Beal, Phoenix'te gölgede kaldı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Los Angeles Clippers başantrenörü Tyronn Lue, Bradley Beal'in Phoenix Suns'taki performansının kamuoyu tarafından yeterince takdir edilmediğini söyledi.

Lue, Shannon Sharpe'ın "Club Shay Shay" podcast'inde yaptığı açıklamalarda, Beal'in Devin Booker ve Kevin Durant gibi iki süper yıldızla aynı takımda oynamasının istatistiklerini gölgede bıraktığını dile getirdi.

"Phoenix'te oynuyorsanız, Booker var, KD var ve siz üçüncü opsiyonsunuz. İnsanlar 'Beal bir şey yapmadı' gibi düşünüyor ama gerçekte öyle değil. 18 sayı ortalaması yaptı, yüzde 50 isabet oranıyla şut attı ve üçlüklerde yüzde 43 ile oynadı. Bunlar inanılmaz rakamlar," ifadelerini kullandı.


Beal, 2024–25 sezonunu Suns formasıyla 17.0 sayı ve 3.7 asist ortalamalarıyla tamamlamış, zaman zaman ilk beşten, zaman zaman da kenardan oyuna dahil olmuştu. Lue, Clippers'a katılan Beal'in Los Angeles'ta yeni bir sayfa açacağını vurgulayarak, "Bizim için yalnızca skor üreticisi değil, aynı zamanda oyun kurucu kimliğiyle de çok değerli olacak. Pick-and-roll'lerden sayı bulabilir, topsuz oyunda hareket edebilir, hem kendi şutunu yaratır hem de diğerlerini besler. Bu çok yönlülük takımımıza büyük katkı sağlayacak," dedi.

Clippers, Beal'i Phoenix ile yollarını ayırmasının ardından 5,4 milyon dolarlık bir kontratla kadrosuna kattı. Sözleşme ikinci yıl için oyuncu opsiyonu içeriyor. Takım yönetimi, Kawhi Leonard ve James Harden'ın yanında Beal'in hem üçüncü skor opsiyonu hem de hücum çeşitliliği sağlayan kilit bir parça olacağını düşünüyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.