Los Angeles Clippers başantrenörü Tyronn Lue, Bradley Beal'in Phoenix Suns'taki performansının kamuoyu tarafından yeterince takdir edilmediğini söyledi.
Lue, Shannon Sharpe'ın "Club Shay Shay" podcast'inde yaptığı açıklamalarda, Beal'in Devin Booker ve Kevin Durant gibi iki süper yıldızla aynı takımda oynamasının istatistiklerini gölgede bıraktığını dile getirdi.
"Phoenix'te oynuyorsanız, Booker var, KD var ve siz üçüncü opsiyonsunuz. İnsanlar 'Beal bir şey yapmadı' gibi düşünüyor ama gerçekte öyle değil. 18 sayı ortalaması yaptı, yüzde 50 isabet oranıyla şut attı ve üçlüklerde yüzde 43 ile oynadı. Bunlar inanılmaz rakamlar," ifadelerini kullandı.
Beal, 2024–25 sezonunu Suns formasıyla 17.0 sayı ve 3.7 asist ortalamalarıyla tamamlamış, zaman zaman ilk beşten, zaman zaman da kenardan oyuna dahil olmuştu. Lue, Clippers'a katılan Beal'in Los Angeles'ta yeni bir sayfa açacağını vurgulayarak, "Bizim için yalnızca skor üreticisi değil, aynı zamanda oyun kurucu kimliğiyle de çok değerli olacak. Pick-and-roll'lerden sayı bulabilir, topsuz oyunda hareket edebilir, hem kendi şutunu yaratır hem de diğerlerini besler. Bu çok yönlülük takımımıza büyük katkı sağlayacak," dedi.
Clippers, Beal'i Phoenix ile yollarını ayırmasının ardından 5,4 milyon dolarlık bir kontratla kadrosuna kattı. Sözleşme ikinci yıl için oyuncu opsiyonu içeriyor. Takım yönetimi, Kawhi Leonard ve James Harden'ın yanında Beal'in hem üçüncü skor opsiyonu hem de hücum çeşitliliği sağlayan kilit bir parça olacağını düşünüyor.
