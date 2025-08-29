Los Angeles Clippers başantrenörü Tyronn Lue, Bradley Beal'in Phoenix Suns'taki performansının kamuoyu tarafından yeterince takdir edilmediğini söyledi.Lue, Shannon Sharpe'ın "Club Shay Shay" podcast'inde yaptığı açıklamalarda, Beal'in Devin Booker ve Kevin Durant gibi iki süper yıldızla aynı takımda oynamasının istatistiklerini gölgede bıraktığını dile getirdi.ifadelerini kullandı.Beal, 2024–25 sezonunu Suns formasıyla 17.0 sayı ve 3.7 asist ortalamalarıyla tamamlamış, zaman zaman ilk beşten, zaman zaman da kenardan oyuna dahil olmuştu. Lue, Clippers'a katılan Beal'in Los Angeles'ta yeni bir sayfa açacağını vurgulayarak,dedi.Clippers, Beal'i Phoenix ile yollarını ayırmasının ardından 5,4 milyon dolarlık bir kontratla kadrosuna kattı. Sözleşme ikinci yıl için oyuncu opsiyonu içeriyor. Takım yönetimi, Kawhi Leonard ve James Harden'ın yanında Beal'in hem üçüncü skor opsiyonu hem de hücum çeşitliliği sağlayan kilit bir parça olacağını düşünüyor.