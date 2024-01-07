Lucescu için Beşiktaş açıklaması!

Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın görüştüğü Mircea Lucescu konusunda olumsuzluk yaşadığını ve Rumen teknik adamın siyah-beyazlıların başına geçmeyeceğini iddia etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lucescu için Beşiktaş açıklaması!
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07 Ocak 2024 17:05
Beşiktaş'ta teknik adam arayışları devam ediyor.

Beşiktaş'ta Bruno Genesio ve Giovanni van Bronckhorst isimleri gündemi meşgul ederken son olarak Mircea Lucescu'nun adı geçmişti.

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Rumen teknik adamla önce telefonda görüşmüş ve ardından yüz yüzde görüşmek için Romanya'ya gitmişti.

"LUCESCU OLMUYOR"

Erman Toroğlu, bu gelişmelerin ardından Lucescu için yeni bir iddiada bulundu.

A Spor'da konuşan Erman Toroğlu, Lucescu'nun Beşiktaş'ın başına geçmeyeceğini söyledi. Erman Toroğlu, "Bir haber vermiştik Lucescu diye, olmuyor. Sebepleri var." sözlerini kullandı.

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