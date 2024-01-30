Lucas Torreira'dan Kerem Aktürkoğlu paylaşımı

📲Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu için paylaşımı yaptı;



🗣️"Her zaman deneyenler ve asla pes etmeyenler benim takımımda oynar. Seni seviyorum kardeşim." pic.twitter.com/JfNEv5vYRz



— Sporx (@sporx) January 30, 2024

'ın Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada oyundan çıktıktan sonra tepki görenu'na'dan destek geldi.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu'na moral verdi.Uruguaylı orta saha oyuncusu, takım arkasdaşı için yaptığı paylaşımdaifadelerini kullandı.