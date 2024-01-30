Lucas Torreira'dan Kerem Aktürkoğlu paylaşımı

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da Lucas Torreira, Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada oyundan çıktıktan sonra tepki gören Kerem Aktürkoğlu için paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Lucas Torreira'dan Kerem Aktürkoğlu paylaşımı
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30 Ocak 2024 12:09
Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada oyundan çıktıktan sonra tepki gören Kerem Aktürkoğlu'na Lucas Torreira'dan destek geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu'na moral verdi.

Uruguaylı orta saha oyuncusu, takım arkasdaşı için yaptığı paylaşımda "Her zaman deneyenler ve asla pes etmeyenler benim takımımda oynar. Seni seviyorum kardeşim." ifadelerini kullandı. 

 
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