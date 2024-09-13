Fenerbahçe'den Brezilya Serie B kulübü Santos'a transfer olan Luan Peres, açıklamalarda bulundu.
Brezilya'ya transferi hakkında konuşan Peres şunları söyledi:
"Transfer penceresi açıldığından beri menajerime Brezilya'ya dönmek istediğimi belirttim. Santos'un ilgilenip ilgilenmeyeceğini öğrenmek istedim. Santos'u araştırmasını ve kulübün bu konudaki düşüncelerini öğrenmesini söyledim. İşler biraz yavaş ilerledi, ama sonunda çözüme kavuştuk. Son günlerde her şey daha hızlandı ve geri döndüm.''
30 yaşındaki stoper, Santos ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı ve 14 numaralı formayı giyecek. Peres, antrenör Fábio Carille'e en kısa sürede sahada olabileceğini belirtti.
Formu hakkında konuşan Luan Peres, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sezon öncesi tüm antrenmanlara katıldım ve kendimi iyi hissediyorum. Maç temposunu sadece oyun oynayarak kazanabilirsiniz. Bu tamamen futbola özgü. Fiziksel olarak iyi hissediyorum, bu en önemli şey. Fiziksel formumu geri kazandım ve Carille'in bana en uygun görevi vereceğine inanıyorum. Pazar veya Perşembe günü oynayabilecek durumdayım.''
Fenerbahçe'de oynarken yaşadığı sakatlık hakkında da konuşan Peres, Türk kulübünün sakatlığıyla ilgili yeterli bilgi vermediğini belirtti.
"Fenerbahçe, sakatlığım hakkında açıklama yapmadı. Çapraz bağlar her zaman ameliyat gerektirmez, konservatif tedavi seçeneği de olabilir ve bu tercih edildi. Dört ay boyunca bu tedaviyi uyguladık. Sonra tekrar sahaya döndüm. Üç maç oynadım ama ağrı çektiğimi belirttim. Sezon öncesinde tekrar oynadım ama ağrılar devam etti. Eğer ameliyat edilmezse, ağrı sürekli olacak. Bu, yaşadığım tek sakatlıktı," şeklinde konuştu.
Luan Peres'ten sürpriz Fenerbahçe ve sakatlık açıklaması
Luan Peres, Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlık hakkında açıklamada bulunarak, kulübün sakatlığıyla ilgili yeterli bilgi vermediğini belirtti.
Son güncelleme 13 Eylül 2024 20:01
Fenerbahçe'den Brezilya Serie B kulübü Santos'a transfer olan Luan Peres, açıklamalarda bulundu.
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