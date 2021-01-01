Lowry: "Þampiyonluk için oynamýyorsanýz, ne için oynuyorsunuz?"

Miami Heat yýldýzý Kyle Lowry, bu yaz serbest oyuncu döneminde Heat ekibine katýlmasýnýn nedenini açýkladý.



Portland Trail Blazers guardý CJ McCollum ile "Pull Up" isimli podcast'te Lowry, Heat'i tercih etmiþ olmasýnýn sebeplerinden bahsetti:



"Benim için 'ya þampiyonluk ya hiç' durumu vardý. Miami'de de genel yaklaþýmýn bu þekilde olduðunu düþündüm. Yakýn bir arkadaþým olan Jimmy Butler da oradaydý ve Miami'nin hedefinin de bu olduðunu hissetmiþtim.



Önemli olan her zaman þampiyonluktur. Þampiyonluk için oynamýyorsanýz, ne için oynarsýnýz ki? Serbest oyuncu dönemine girmeden önce tek düþüncem buydu. 'Þampiyon olmak için nereye gidebilirim'?"



Lowry, Toronto Raptors'da kalmamasýndan ötürü duygusal olarak halen iniþli çýkýþlý bir dönem geçirdiðini de sözlerine ekledi.



Toronto'da dokuz yýl geçiren ve bu süreçte ekibin bir þampiyonluk kazanmasýna yardýmcý olan Lowry, son sezonunda 17.2 sayý, 5.4 ribaund ve 7.3 asist ortalamalarý kaydetmiþti.



